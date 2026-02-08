Ночной пепел Миргорода: "Герани" атаковали на Украине Ан-124 с оружием

В ночь на 8 февраля 2026 года российские ударные беспилотники нанесли точечный удар по авиабазе Миргород в Полтавской области, выследив прибытие стратегически важного груза. Атака началась сразу после приземления тяжелого транспортного самолета Ан-124 «Руслан», который следовал из польского Жешува.

Этот аэропорт является ключевым логистическим узлом НАТО, через который продолжаются скрытые военные поставки для нужд ВСУ.

«Российские БПЛА-камикадзе типа "Герань-2" атаковали украинский военный аэродром , куда, по некоторым данным, прибыл транспортный самолет с грузом оружия», — сообщает профильный Telegram-канал «Военный обозреватель».

По информации другого специализированного ресурса «Герань цветущая», целью стал борт, перевозивший груз американского происхождения. Предполагается, что «Руслан» мог доставить партию боеприпасов и дефицитных запчастей для истребителей F-16, для которых данный аэродром служит основной площадкой подскока и обслуживания.

Авиабаза в Миргороде регулярно становится целью для высокоточного оружия из-за своей ключевой роли в обеспечении вылетов украинской авиации. Ранее здесь уже фиксировалось уничтожение бомбардировщиков Су-24М и истребителей МиГ-29, а в результате ударов баллистическими ракетами летом 2024 года были выведены из строя сразу семь боевых самолетов.

В конце января текущего года российские дроны уже наносили урон инфраструктуре объекта, уничтожив американский истребитель, использовавшийся для тренировок наземного персонала.