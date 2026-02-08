В зоне СВО испытали новейший боеприпас

Новейшая разведывательно-ударная переносная система с управляемыми боеприпасами «Рус-ПЭ» прошла апробацию в зоне СВО.

Об этом рассказал ТАСС официальный представитель концерна «Калашников» в рамках выставки World Defence Show 2026 в Эр-Рияде.

«Концерн «Калашников» осуществляет мировую премьеру барражирующего боеприпаса «Рус-ПЭ» на выставке World Defence Show. Работа по созданию этого изделия велась несколько лет, оно уже прошло апробацию на линии боевого соприкосновения. Мы считаем, что сейчас самое время презентовать это изделие для наших заказчиков», — подчеркнул источник.

Он отметил, что «Рус-ПЭ» является первым переносным отечественным боеприпасом: весь комплект переносится одним военнослужащим. В этом заключается его уникальная особенность по сравнению с остальными изделиями.

При этом не нужны не только дополнительные транспортные средства, но и инфраструктура для запуска. По словам представителя концерна, после обнаружения цели боец устанавливает пусковую установку и пускает боеприпас.

4 февраля в НПО «Кайсант» сообщили, что новейший переносной противодроновый зенитный ракетный комплекс ближнего действия «Гермес» начали применять в зоне спецоперации.

По информации разработчика, несколько образцов комплекса были направлены в зону СВО для апробации. За время разработки изделие неоднократно дорабатывалось: были внесены изменения в конструкцию, улучшена аэродинамика и модернизирован топливный отсек.