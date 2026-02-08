Нападения Киева на танкеры в Черном море ставят под вопрос здравомыслие Владимира Зеленского. Об этом пишет турецкая dikGazete.

В материале отмечается, что нападения на гражданские танкеры являются прямым ударом не только по мореходству, но и по всей системе дипломатических отношений.

«Это вызывает серьезные сомнения в здравомыслии представителей Киева», — пишут авторы.

Издание подчеркивает, что Киеву не удалось ухудшить отношения Москвы и Анкары посредством атак на суда, зато удалось испортить отношения Украины с Турцией. Действия Украины повлекли за собой жесткую критику со стороны турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее издание Politico сообщило, что США могут исключить Украину из переговорного процесса и самостоятельно договориться с Россией. Подобный исход газета называет главным страхом Владимира Зеленского.