Средства ПВО уничтожили три беспилотника над Тульской областью

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в небе над Тульской областью.

Об этом проинформировал в своём Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев. Он отметил, что пострадавших нет.

«По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал губернатор.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 28 беспилотников ВСУ над регионом за сутки.