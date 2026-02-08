В Эр-Рияде показали российский морской безэкипажный катер R-SAVER-1

На выставке World Defence Show в Эр-Рияде состоялась мировая премьера российского морского беспилотного комплекса R-SAVER-1. Безэкипажный катер предназначен для действий в прибрежной акватории и открытом море.

© Российская Газета

Как сообщает ГК Ростех, этот инновационный спасательный катер, кстати с английского название переводится как "Спасатель", разработан для экстренной доставки грузов и оборудования в районы чрезвычайных ситуаций на воде.

Судно изготовлено по классической для морских надводных беспилотников.

Дрон способен существенно сократить время на ликвидацию последствий аварий. Аппарат развивает скорость до 27 морских узлов или 50 километров в час, имеет дальность хода - более 430 морских миль или 800 километров, и может взять на борт до 600 килограмм груза.

Большая полезная нагрузка позволяет в зависимости от операции устанавливать на безэкипажный катер дополнительное оборудование, в том числе гидроакустическое оборудование и беспилотные летательные аппараты.