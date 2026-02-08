Киевлян призвали оставаться в укрытиях на фоне второй серии взрывов

Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале написал о взрывах в украинской столице и призвал горожан оставаться в укрытиях.

Его пост опубликован в 21:58. Три с половиной часа назад градоначальник сообщил об ударе баллистических ракет по городу и работе системы ПВО.

До этого Кличко предупредил жителей Киева о наступлении «очень сложных» дней. В городе ожидаются сильные морозы, особенно в ночные часы. Из-за крайне сложной ситуации в энергосистеме Украины в большинстве регионов страны продолжаются аварийные отключения. Градоначальник заверил, что городские службы делают все для жизнеобеспечения Киева.

Накануне атомщики вынужденно снизили мощность всех АЭС на территории Украины после массированного удара российских войск. Дефицит мощности в энергосистеме существенно увеличился, предупредила компания «Укрэнерго».

По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, под удар попала «основа энергосети» — подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ. Ухудшение ситуации в энергосети ставит под угрозу ядерную безопасность, подчеркнул глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он призвал к «максимальной военной сдержанности».