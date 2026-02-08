На Сумском направлении уничтожен командный пункт 711-й отдельной бригады разминирования Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.

Согласно информации, штаб бригады, занимавшейся постановкой минных заграждений в Сумской области, был выявлен и ликвидирован в районе населённого пункта Сутиски.

Ранее МК писал, что российские военные расширили буферную зону в Сумской области до 15 километров. Вооружённые силы РФ наступают на участке фронта Комаровка — Белая Береза.