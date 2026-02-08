Раскрыто, закончатся ли у России танки

Присутствие новой и модернизированной бронетехники в зоне специальной военной операции растёт, и танки у России не закончатся. Об этом в интервью ТАСС заявил индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

По его словам, концерн «Уралвагонзавод» в разы нарастил выпуск машин, включая Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ. Техника постоянно дорабатывается с учётом боевого опыта, а отлаженная система эвакуации и ремонта позволяет быстро возвращать повреждённые танки в строй, добавил спикер.

Оздоев подчеркнул, что эти факты вынуждены разочаровать неприятеля, чьи представители неоднократно заявляли о якобы истощении российских танковых резервов.