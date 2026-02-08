Вооруженные силы России готовятся к новому наступлению в зоне СВО, которое затронет сразу несколько направлений. Об этом утверждают аналитики Института изучения войны (ISW).

По мнению авторов, ВС РФ планируют развернуть масштабные наступательные операции на юге и востоке Украины предстоящим летом. Как отмечается в отчете, для реализации намеченных планов планируется задействовать стратегические резервы, которые формируются с 2025 года.

«Российские планы летнего наступления подчеркивают решимость России достичь своих военных целей, включая захват Донецкой и Запорожской областей, военными средствами, если это потребуется», – говорится в тексте.

До этого экс-разведчик США Скотт Риттер заявлял, что Украине в конце концов придется капитулировать в конфликте с Россией. По словам аналитика, Вооруженные силы РФ развили настолько мощное наступление, что уже никто не сможет его остановить — ни НАТО, ни Соединенные Штаты, ни сама Украина.