После атаки ВСУ повреждено здание избиркома Брянской области

В Брянской области прошедшей ночью обнаружены и уничтожены 11 реактивных вражеских БПЛА самолетного типа, пострадавших нет. А накануне регион атаковали ракетами большой дальности "Нептун" и системами реактивного залпового огня Himars. В результате ракетного удара было повреждено здание администрации Выгоничского района, где расположена территориальная избирательная комиссия, сообщил ЦИК на своей странице в соцсети.

В сообщении ЦИК говорится, что административное здание получило серьезные повреждения. Также были повреждены частные жилые дома и церковь. Ранения получили два мирных жителя, которые были госпитализированы. Кроме того, в семи муниципальных образованиях Брянской области нарушено тепло и энергоснабжение.