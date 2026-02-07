Президент Словакии назвал ошибкой передачу истребителей Киеву

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его предшественники совершили ошибку, передав исправные модернизированные истребители МиГ-29 Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Пеллегрини отметил, что по сей день считает ошибкой, что Словакия избавилась от МиГов, не получив замены.

«Никакая другая страна не поступила таким образом, что после передачи собственного вооружения должна была полагаться исключительно на помощь своих соседей», — написал Пеллегрини в соцсетях.

Он заявил, что истребители не были «грудой металлолома», как уверяли прежние власти. Самолеты смогли самостоятельно улететь из Словакии на Украину.

Кроме того, будучи премьер-министром, Пеллегрини лично испытывал МиГ-29, и пришел к выводу, что самолет был способен выполнять поставленные боевые задачи.

Премьер Словакии заявил о беззащитности страны из-за помощи Украине

На этой неделе прокурор Растислав Ремета сообщил, что дела о передаче Украине истребителей МиГ-29 и системы ПВО С-300 закрыты. Нет доказательств, что республике был нанесен ущерб.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал решение прокуратуры политически мотивированным и призванным защитить бывшее руководство страны.

В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему ПВО С-300 и 13 истребителей МиГ-29. После прихода правительства Фицо поставки военной помощи Киеву были прекращены.