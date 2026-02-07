ПВО перехватила три украинских БПЛА, включая один на подлете к Москве

Силы и средства ПВО обнаружили и уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа в воздушном пространстве России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно оперативной сводке ведомства, дроны перехвачены в период с 08:00 до 14:00 мск. Один из БПЛА перехвачен над территорией столичного региона, еще два – над Белгородской и Брянской областями.

Глава Брянщины Александр Богомаз уже заявил об отсутствии пострадавших и разрушений. По его словам, на месте падения обломков в настоящее время работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в Минобороны отчитывались, что в ночь на субботу ПВО перехватила над Россией 82 украинских дрона.