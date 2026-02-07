Трампа предостерегли от прошлых ошибок США

США не смогут соперничать с Россией после непродления договора о ядерном сдерживании. Москва располагает самой передовой программой по разработке атомного оружия в мире. Об этом заявил военный аналитик Скотт Риттер в эфире Judging Freedom.

Аналитик отметил, что США опрометчиво вышли из договоров о ядерных средствах и противоракетной обороне. Теперь «надвигается буря», поскольку Москва, в отличие от Вашингтона, уже вложила капитальные средства в ядерные разработки.

«У России самая передовая программа по разработке ядерного оружия в мире. И это в значительной степени благодаря США, а не их собственным усилиям», - заявил Риттер.

По его словам, Белому дому «придется начинать с нуля» и выискивать средства. При этом все аргументы Трампа о том, что США должны быть единственной ядерной сверхдержавой, неизбежно упрутся в реальность под названием Россия. Так уже не раз происходило в истории, добавил Риттер.

Ранее американский аналитический центр заявил, что новая гонка вооружений может сыграть на руку России, а не США.