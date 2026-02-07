Орбан предостерег Европу от отправки войск на Украину

Венгрия не примет участия в отправке войск стран Европы на Украину, поскольку это будет означать прямой военный конфликт с Россией. Об этом заявил в социальной сети Х венгерский премьер-министр Виктор Орбан перед митингом в городе Сомбатхей на западе страны.

© Global look

По его словам, сегодня опасность состоит в отправке на Украину венгерских денег, завтра на войну могут послать молодых венгров.

Отказ Венгрии отправлять войска на Украину Орбан планирует подтвердить на встрече с активистами правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Сомбатхее. Правительство называет такие встречи «антивоенными митингами» и проводит их в преддверии парламентских выборов, назначенных в стране на 12 апреля.

3 февраля, выступая в Верховной раде Украины, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что после заключения мирного соглашения на Украине появятся иностранные войска. При этом в министерстве иностранных дел РФ заявили, что для России неприемлемо размещение войск на Украине и оно будет воспринято как иностранная интервенция.