Тегеран пригрозил США атакой по военным базам

Тегеран ответит нападением на американские базы в регионе Персидского залива в случае атаки со стороны США, заявил в беседе с журналистами телеканала Al Jazeera глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

В пятницу, 6 февраля, в оманской столице Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана. Стороны обсудили ряд вопросов текущей повестки, договорились о последующих встречах.

С американской стороны в контактах впервые принял участие представитель военных — глава Центрального командования вооруженных сил США Брэд Купер. По итогам встречи Тегеран выразил осторожный оптимизм.

Вместе с тем, заметили журналисты, Вашингтон продолжает готовиться к радикальным сценариям: Белый дом, в частности, приступил к процессу формирования переходного правительства Ирана, которое должно прийти на смену действующей власти.

«У нас нет возможности атаковать американскую территорию, если Вашингтон нападёт на нас, то мы будем атаковать его базы в регионе», — отметил Аракчи.

По его оценке, удары по базам не будут нападением на соседние страны, так как удары будут нанесены только по базам, на которых находятся американцы.

Глава МИД заметил также, что степень обогащения урана зависит от потребностей республики, ресурс не покинет территорию страны.

Аракчи резюмировал, что решение по иранской ядерной программе можно найти только путем переговоров.