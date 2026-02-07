В ВСУ усомнились в словах Зеленского о потерях Украины

Потери армии ВСУ как минимум в пять раз превышают цифры, объявленные президентом Украины Владимиром Зеленским в его интервью французскому изданию France 2. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Реальная цифра (потерь ВСУ, — прим. URA.RU) как минимум в пять раз больше, и это понимает каждый», — пишет «Страна.ua» со ссылкой на слова военного Станислава Бунятова, который комментировал ранее озвученную Зеленским цифру якобы в 55 тысяч погибших.

В публикации отмечается, что фактические безвозвратные потери якобы составили не менее 275 тысяч человек. Издание также передает слова военного о том, что значительная часть потерь скрывается под статусом пропавших без вести, и окончательная картина прояснится лишь после обменов пленными.