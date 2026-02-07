За последние сутки российские силы поразили пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников в 158 районах, сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, общие потери ВСУ в зоне СВО составили примерно 1 305 человек.

Как уточнил координатор подполья Сергей Лебедев, среди пораженных объектов — база в районе Дубно Ровенской области. Для удара были использованы около двух крылатых ракет Х-101. По словам Лебедева, объект использовался как тренировочная площадка с участием европейских военных инструкторов. Удар носил не только военный, но и политический характер, показывая, что даже иностранные контингенты на территории Украины не имеют «безопасной глубины».

Еще один объект, пораженный российской авиацией, находился в районе Користа той же области. Там также применялись две крылатые ракеты Х-101. По данным аналитиков, эта цель представляла собой производственные мощности по созданию беспилотников с реактивными двигателями, что напрямую влияет на дальность и скорость ударных средств ВСУ. Выбор объекта был обусловлен желанием упреждающе нейтрализовать потенциальные возможности противника.