МО: нанесён массированный удар ракетами «Кинжал» по ВПК Украины и объектам ВСУ

Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по ВПК Украины и объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщает Минобороны России.

Удар нанесён высокоточным оружием морского и воздушного базирования большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотниками.

В результате поражены предприятия ВПК Украины, выполняющие заказы по производству ударных БПЛА, а также места их хранения и подготовки к запуску на военных аэродромах.

Массированный удар нанесён российской армией в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России.

За прошлую неделю российские войска нанесли один массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины.