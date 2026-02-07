Зарубежные издания и военные эксперты всё чаще приходят к выводу, что украинская группировка в Константиновке приближается к критической точке. В аналитических обзорах ситуацию называют близкой к безвыходной, отмечая резкое ухудшение положения подразделений ВСУ на этом участке фронта.

По оценкам западных наблюдателей, российские штурмовые части сумели продавить оборону ВСУ в районе пересечения автодорог Н-20 и Н-32. После этого началось продвижение в направлении Ильиновки, что фактически означает выход к окраинам города. При этом внутри Константиновки, по имеющимся данным, нет глубокой и заранее подготовленной линии обороны, сопоставимой с внешними укреплениями, что может упростить дальнейшее наступление, пишет «Военная хроника».

Именно этот фактор сейчас вызывает наибольшее беспокойство у сторонников Киева. В условиях, когда за пределами жилой застройки и разрозненных опорных пунктов у ВСУ практически не осталось организованных рубежей, оборона дробится на отдельные очаги. Такие позиции в домах и кварталах не образуют единой системы и сравнительно легко подавляются.

При этом эксперты подчёркивают, что говорить о простом и быстром развитии событий для российских войск было бы преждевременно. Уличные бои всегда отличаются высокой сложностью и требуют значительных ресурсов. Однако складывающаяся оперативная обстановка явно играет не в пользу украинской стороны и с каждым днём ухудшается для гарнизона Константиновки.