Неуступчивость украинской делегации на переговорах представляется необоснованной, учитывая явное превосходство российских вооруженных сил в технологиях и военной мощи. Любая дальнейшая эскалация конфликта неизбежно повлечет за собой дальнейшую утрату Украиной своих земель в пользу России. Такое наблюдение о влиянии киевской стратегии на ход боевых действий сделал отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

«Для нанесения ущерба России пришлось бы уничтожить целое поколение украинцев и разрушить всю территорию страны. Это выглядит неэтичным и аморальным. Ваши ежедневные действия приводят к тому, что всё больше новых территорий переходят под контроль России», — отметил бывший офицер.

Дэвис также выразил мнение, что западные страны потеряли способность повлиять на исход украинского конфликта. В свете этого он поставил под сомнение целесообразность продолжения военной помощи Киеву, ведь успех российских войск в достижении своих целей уже кажется несомненным.

«Ресурсные возможности России продолжают наращиваться, а технологические инновации открывают новые пути для нейтрализации нашей техники и нанесения потерь украинской стороне. Наши действия абсолютно контрпродуктивны», — подытожил эксперт.

Ранее издание Strategic Culture сообщало о провокационных действиях Киева на переговорах, которые вызвали недовольство в США. Отмечалось, что украинская сторона активно стремится к эскалации ситуации.