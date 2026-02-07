Взрывы произошли в Виннице в центральной части Украины. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости". "Начальница Винницкой областной администрации Наталья Заболотная сообщила, что Винницкая область подвергается массированной воздушной атаке со стороны России", - говорится в сообщении. В настоящее время на все территории Украины действует воздушная тревога. 5 февраля сообщалось о взрывах в Киеве. Аналитик украинского Института стратегических исследований Юрий Корольчук заявил, что в Киеве возможен полный блэкаут, генераторы и мини-ТЭЦ не способны полностью покрыть потребности столицы. 3 февраля стало известно, что срок действия "энергетического перемирия" между Москвой и Киевом истек. На этом фоне российские войска нанесли массированный удар по энергетическим объектам на Украине. Они применили более 100 беспилотников и десятки ракет. Повреждения получили несколько ТЭЦ и подстанций по всей стране. В украинской столице без отопления остались 1170 жилых домов, в Харькове - 820. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".