Новейшая РСЗО "Сарма" проходит апробацию в зоне СВО

Партия новейших 300-мм реактивных систем залпового огня "Сарма" поступила в ВС РФ и проходит апробацию в зоне СВО.

Об этом в интервью ТАСС сообщил индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев. Он также пояснил, что новая РСЗО является развитием линейки "Смерч" и "Торнадо-С". В отличие от предшественников, она имеет шесть, а не 12 направляющих, что делает ее более мобильной и проходимой.

Автоматизированная система управления огнем позволяет применять ее быстрее и эффективней. РСЗО "Сарма" умеет метко бить с неподготовленных позиций и координировать свои действия, распределяя удары по объектам. То есть никакой работы "по площадям", а точечное поражение целей. В ее арсенал входят те же "умные" снаряды, которые успешно применяет в зоне СВО "Торнадо-С" даже при жестком противодействии средств РЭБ врага.

Напомним, впервые новейшая РСЗО "засветилась" в сентябре 2025 года во время посещения президентом РФ Владимиром Путиным "Мотовилихинских заводов". Она создана на базе шасси "КамАЗа" и имеет бронированную кабину. Точные тактико-технические характеристики не разглашаются.

Система "Сарма" впервые будет представлена на зарубежной выставке World Defense Show 2026.