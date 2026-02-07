Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об особой угрозе в зоне специальной военной операции для украинских военных. Об этом пишет издание Die Zeit.

© Global look

Отмечается, что опасность для украинских солдат на передовой возросла с начала конфликта.

«Технологический прогресс в производстве дронов обеспечил называемую зону смерти: солдаты находятся под особой угрозой на фронте длиной 1200 километров и на 20 километров в глубину», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли за январь в зоне спецоперации более 38,5 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными.

До этого российские войска уничтожили на границе Запорожья и Днепропетровской области группу офицеров элитного батальона ВСУ «Волки да Винчи».