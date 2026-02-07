ВСУ предрекли слом обороны из-за потери одного села

Потеря села Рай-Александровка сломает оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у всей Славянско-Краматорской агломерации в Донецкой народной республике. Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин в беседе с ТАСС.

По его словам, за счет того, что пункт находится на высотах, и там предстоят серьезные бои, российские войска смогут выйти непосредственно к Славянску и Краматорску.

Рожин отметил, что украинская армия располагает на этом направлении хорошо подготовленными позициями, значительная часть которых создавалась еще с 2014 года.

