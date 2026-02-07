Украинские военные сбросили наряд на скопление жителей Димитрова, которые получали воду в церкви. Об этом рассказала беженка из населенного пункта Ирина Щербина.

© Вечерняя Москва

— Воду давали в церкви в районе с западной стороны города возле кладбища. Все время висят украинские дроны. И видят — люди собирались за водой два раза в неделю. Человек свой генератор включал, и качали воду. И вот они скидывали (снаряд с дрона — прим. «ВМ»). Один раз пострадало девять человек, двое погибло. У мужа как раз там двоюродный брат погиб, — рассказала женщина в беседе с РИА Новости.

Пленный боец ВСУ рассказал, как убедил пятерых сослуживцев сдаться в плен ВС РФ. По его словам, когда он оказался на позиции, сначала подумал о сдаче, но другие военнослужащие отговаривали его, утверждая, что русские «в плен не берут, а обнуляют».

Ранее жительница Суджанского района Курской области Валентина Сосновских, возвращенная из Сумской области Украины, назвала питание в украинском плену «отвратительным».

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее выразила желание поставить украинскую сторону в известность о том, как в плену обращались с ни в чем не повинными мирными российскими гражданами.