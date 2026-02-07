Жители российского региона проснулись от мощных взрывов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Тверскую область. Как пишет Telegram-канал Shot, местные жители проснулись около 03:30 от мощных взрывов.

Характерный звук моторов и взрывы звучат в Конаковской районе региона. Кроме того, в 40 километрах от Твери в стороне поселка Редкино началось задымление и произошел пожар.

По словам местных жителей, в ту сторону выехали несколько пожарных расчетов.

Официальной информации о последствиях вражеской атаки и пострадавших пока не было.

Ранее ВСУ атаковали Белгородскую область эскадрильей беспилотников самолетного типа, которые имеют большой радиус боевого применения. Над регионом было сбито 14 дронов.