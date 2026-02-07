Зафиксированы задержки в поставках боеприпасов Киеву - СМИ

Американские оборонные корпорации Northrop Grumman и Global Military Products нарушили график поставок артиллерийских снарядов, предназначенных для Киева. Сухопутные войска Соединённых Штатов планируют наложить на них финансовые санкции, сообщило агентство Bloomberg.

Военное командование, курирующее заключение договоров с подрядными организациями, следует рекомендациям министерства обороны — в ноябрьском отчёте генерального инспектора Пентагона содержалось предложение взыскать штрафы на сумму порядка 1,1 миллиона долларов с предприятий, допустивших задержки в поставках крупнокалиберных боеприпасов. Bloomberg приводило заявление командования сухопутных сил США о том, что армия намеревалась привлечь подрядчиков к ответственности и усилить контроль за исполнением заключённых контрактов. Окончательное решение относительно точной суммы взыскания и распределения штрафных санкций между компаниями на тот момент ещё не было принято.

Агентство напоминало, что в 2022 году в период президентства Джо Байдена были подписаны контракты на поставку вооружений в рамках Инициативы по укреплению безопасности Украины. Аппарат генерального инспектора Пентагона провёл проверку исполнения семи договоров с Northrop Grumman и Global Military Products общим объёмом 1,9 миллиарда долларов и выявил нарушения в ходе реализации пяти из них.