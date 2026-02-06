Над регионами России за три часа сбили 20 украинских БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны России сбили за вечер пятницы над регионами страны 20 украинских беспилотников. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Атака была отражена в период с 20:00 до 23:00 мск.

За три часа над Белгородской областью перехватили и уничтожили 10 вражеских дронов.

Пять беспилотников ВСУ подавили над территорией Брянской области.

Столько же дронов силы ПВО ликвидировали в небе над Курской областью.

Напомним, в Белгородской области при атаке ВСУ погиб мужчина, еще один человек серьезно ранен.