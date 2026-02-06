Госдеп одобрил поставки Украине запчастей военного оборудования на $185 млн, заявили в управлении военного сотрудничества Пентагона.

© Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

«Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины запасных частей класса IX и сопутствующего оборудования на ориентировочную сумму $185 млн», — приводит заявление РИА Новости.

Ранее американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер сообщал, что США на фоне переговоров продолжат через альянс поставку оружия Украине.