Возведение новой теплоэлектроцентрали обойдется примерно в 600 миллионов евро, а реализация проекта займет от трех до четырех лет, сообщил директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко.

© Московский Комсомолец

Эксперт отметил, что текущий этап конфликта является самым трудным для Украины за все время его ведения. Он пояснил, что 9 января значительно пострадали киевские теплоэлектроцентрали. Это серьезно повлияло на обеспечение столицы электроэнергией и создало критические трудности с отоплением.

По мнению специалиста, столь разрушительный характер атаки 9 января объясняется дефицитом ракет для украинских систем противовоздушной обороны.