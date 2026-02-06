На Украине подсчитали стоимость строительства новой ТЭЦ
Возведение новой теплоэлектроцентрали обойдется примерно в 600 миллионов евро, а реализация проекта займет от трех до четырех лет, сообщил директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко.
Эксперт отметил, что текущий этап конфликта является самым трудным для Украины за все время его ведения. Он пояснил, что 9 января значительно пострадали киевские теплоэлектроцентрали. Это серьезно повлияло на обеспечение столицы электроэнергией и создало критические трудности с отоплением.
По мнению специалиста, столь разрушительный характер атаки 9 января объясняется дефицитом ракет для украинских систем противовоздушной обороны.