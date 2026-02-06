Ход боевых действий не смогли изменить сражающиеся на стороне вооруженных сил Украины иностранные наемники. Об этом пишет китайский портал Sohu.

Большинство бойцов из-за рубежа в итоге гибнут, получают ранения или вынуждены бежать, отметили авторы публикации.

В статье также говорится, что с нехваткой личного состава украинское руководство столкнулось с самого начала конфликта, спешно начав набирать наемников по всему миру. Но эта мера не принесла сколь-нибудь значительных преимуществ на поле боя Киеву.

По мнению авторов материала, истинная цель Владимира Зеленского заключается в том, чтобы свести в могилу как минимум миллион человек.

Ранее наемник-вербовщик подразделения ВСУ из Перу обвинил в дискриминации и пренебрежительном отношении поляков.