Балицкий: ВСУ ведут обстрел Энергодара

Город Энергодар, являющийся городом-спутником Запорожской АЭС, подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Информации о пострадавших не поступало, опасность повторных ударов сохраняется», – написал Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, данные о последствиях атаки уточняются. Экстренные и оперативные службы приведены в готовность.

Ранее Балицкий сообщал, что за прошедшие сутки в Запорожской области были зафиксированы два целенаправленных удара ВСУ по населенным пунктам. В Каменке-Днепровской в результате атаки беспилотника пострадали мужчина и женщина. В Мелитопольском городском округе дрон ударил по неэксплуатируемому зданию, вызвав там возгорание.