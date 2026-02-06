ВСУ начали обстреливать артиллерией город-спутник Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстрел Энергодара, который является городом-спутником Запорожской АЭС (ЗАЭС), при помощи артиллерии. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«Информации о пострадавших не поступало. Опасность повторных ударов сохраняется», — предупредил глава региона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не отдаст Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию без боя. Он подчеркнул, что «Украина не готова к компромиссам, которые ведут к нарушению территориальной целостности». В США на слова украинского лидера отреагировали фразой «Россия получит, что хочет».