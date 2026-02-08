Раскрыто число сбитых БПЛА над РФ ночью

Более 20 беспилотников были сбиты над регионами России за ночь
За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Согласно сводке ведомства, 11 дронов сбиты над территорией Брянской области, 6 — над акваторией Чёрного моря, 4 — над Калужской областью и 1 — над Курской областью.
Все воздушные цели были своевременно обнаружены и ликвидированы, уточнили в ведомстве. На фоне атак закрывались аэропорты Волгограда, Краснодара и Геленджика.