Раскрыто число сбитых БПЛА над РФ ночью

Более 20 беспилотников были сбиты над регионами России за ночь

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Согласно сводке ведомства, 11 дронов сбиты над территорией Брянской области, 6 — над акваторией Чёрного моря, 4 — над Калужской областью и 1 — над Курской областью.

Все воздушные цели были своевременно обнаружены и ликвидированы, уточнили в ведомстве. На фоне атак закрывались аэропорты Волгограда, Краснодара и Геленджика.