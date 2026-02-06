Российские бойцы отследили путь дрона ВСУ и уничтожили пункт управления

На запорожском направлении российские бойцы определили место посадки вражеского беспилотника. В ролике, размещенном в телеграмм-канале ZSU Hunter 2.0, показано, как вражеская "птичка" приземляется возле среди деревьев, возле какого-то строения.

Находящийся внутри боевик ВСУ, открыв дверь, по всей видимости, не заметил висящего в небе нашего разведчика, но все-таки не сразу решился утащить внутрь этот БПЛА. Через несколько секунд он все же это сделал.

В это время координаты выявленной цели были переданы расчету, готовившему к вылету беспилотник-камикадзе самолетного типа "Молния". Наш аппарат с мощной боевой частью точно поразил эту цель.

Ранее неоднократно показывали, как российские подразделения активно уничтожают подобные пункты управления, причем для этого использовались, в том числе, артиллерийские боеприпасы, управляемое вертолетное вооружение, а также бомбы различных калибров.