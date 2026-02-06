Зеленский анонсировал кадровые изменения в Воздушных силах

Украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале анонсировал кадровые изменения в Воздушных силах ВСУ, направленные на усиление защиты от российских беспилотников.

«Компонент малой ПВО — именно противодействия ударным дронам — должен работать значительно сильнее и не допускать тех проблем, которые сейчас есть», — сообщил он.

По словам Зеленского, министр обороны Украины Михаил Федоров занимается этой тематикой, командующий Воздушных сил Анатолий Кривоножко также получил дополнительные поручения.

6 февраля в Минобороны РФ рассказали, что российские силы в период с 31 января по 6 февраля нанесли массированный и пять групповых ударов по предприятиям военной промышленности (ВПК) Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах украинских войск.

До этого истек срок действия «энергетического перемирия» между Москвой и Киевом. На этом фоне российские войска ударили по энергетическим объектам на Украине. Они применили более 100 беспилотников и десятки ракет. Повреждения получили несколько ТЭЦ и подстанций по всей стране. В столице без отопления остались 1170 жилых домов, в Харькове — 820. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

