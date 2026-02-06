Зеленский отчитал один род войск

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал работу Военно-воздушных сил (ВВС) страны неудовлетворительной. Об этом он заявил в ходе совещания, подробности политик написал в своем Telegram-канале.

«Я считаю работу Военно-воздушных сил в некоторых регионах Украины неудовлетворительной», — написал Зеленский.

По его словам, он обсудил эту ситуацию с командующим ВВС Украины Анатолием Кривоножко и министром обороны страны Михаилом Федоровым. Зеленский добавил, что они попытались найти решения для «более эффективного» ответа существующим вызовам.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал состояние дорог в Киеве после непогоды в украинской столице. Сделал он это перед встречей с премьер-министром Польши Дональдом Туском.