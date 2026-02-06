Военкор предложил цели для ликвидации на Украине после покушения на генерала Алексеева

Военкор Александр Коц предложил ликвидировать ряд украинских командиров после покушения на генерал-лейтенанта Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Владимира Алексеева. Список потенциальных целей он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Угрозы не работают, работает неотвратимость. Понимание, что ты следующий. Что за тобой придут. И эта работа не нуждается в анонсах из высоких кабинетов. И в комментариях по факту выполнения тоже не нуждается. Возмездие — это конкретные должности и фамилии», — написал он.

В список Коца вошли главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский; глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга); командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди, известный под позывным Мадяр; начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Олег Иващенко; Временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Евгений Хмара; Командующий военно-морскими силами страны Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга); Командующий сухопутными войсками Геннадий Шаповалов; Командующий воздушными силами Анатолий Кривоножко; Командующий Десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол и командующий силами специальных операций Александр Трепак.

Утром 6 февраля официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила о покушении на генерала Алексеева. По данным ведомства, неизвестный несколько раз выстрелил в генерала в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве и скрылся с места преступления.