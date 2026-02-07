В Пентагоне признали, что Киев не может самостоятельно поддерживать военное оборудование США

Украина нуждается в помощи Соединенных Штатов в поддержке боеготовности американской военной техники и вооружения. Об этом говорится в сообщении управления военного сотрудничества Пентагона.

© Газета.ru

«Украина испытывает острую необходимость в укреплении местных возможностей по материально-техническому обеспечению для поддержания высоких темпов эксплуатации поставленных Соединенными Штатами транспортных средств и систем вооружения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прямая поставка запчастей, в частности, может напрямую повысить боевую эффективность. Также Украина нуждается в улучшения логистики и снижения финансовой нагрузки в результате более устойчивого и быстрого ремонтного цикла.

Госдеп одобрил поставки Украине запчастей военного оборудования на $185 млн

6 февраля вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что власти Словакии не намеренны поддерживать поставки вооружений и военного контингента на Украину.

Гашпар заявил, что Словакия готова помогать обеим странам по гуманитарной линии, предоставлять технику, которая поможет гражданским целям.

Ранее три страны Евросоюза отказались финансировать Украину.