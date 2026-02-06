Канада направит ракеты Украине

Канада поставит Украине американские ракеты AIM для усиления противовоздушной обороны (ПВО) страны. Об этом написал в соцсети X глава Минобороны страны Михаил Федоров.

Министр не уточнил количество ракет, однако сообщил, что их поставка уже началась.

Кроме того, по словам Федорова, в ходе телефонного разговора с канадским коллегой Дэвидом МакГинти они обсуждали совместное производство беспилотников, а также военную подготовку и обмен боевым опытом между армиями двух стран.

5 февраля в Минобороны Финляндии сообщили, что государство направило Украине 32-й пакет военной помощи на €43 млн. Содержание военной помощи, как и в случае всех предыдущих поставок, ведомство не раскрывается. По данным ведомства, страна уже поставила Украине оборонную продукцию в общей сложности на €3,2 млрд.

До этого министр обороны Швеции Пол Йонсон в ходе совместной пресс-конференции с датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном заявил, что Стокгольм и Копенгаген заказали у компании BAE Systems для Украины зенитный артиллерийский комплекс на сумму 2,7 млрд крон (более $301 млн).