Наемник из США, воевавший на стороне ВСУ, был уничтожен в районе Харькова, сообщает местный телеканал FOX13.

По данным СМИ, 38-летний Тревор Крейн был обнаружен мертвым в Харькове 31 января со следами ранения в голову.

Уточняется, что ранение он получил во время боев «в составе международного легиона».

О смерти наемника матери, как указано, сообщило посольство США в Киеве.

Крейн ранее уже получал ранения. Так, известно, что в первый раз он был госпитализирован с осколочными повреждениями рук, а в ходе другой атаки американец получил сотрясение мозга. До того, как стать наемником, Крейн работал помощником шерифа округа Солт-Лейк (штат Юта).