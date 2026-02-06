Гатилов заявил о создании «Буревестника» и «Посейдона» в ответ на ПРО США

Создание российских вооружений – крылатой ракеты «Буревестник» с неограниченной дальностью и беспилотного подводного аппарата «Посейдон» – стало ответом на действия США, противоречащие положениям ДСНВ, заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Гатилов на Конференции по разоружению отметил, что Вашингтон на протяжении всего срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) занимался строительством глобальной системы противоракетной обороны, что дестабилизировало ситуацию, передает ТАСС.

Сейчас, по словам Гатилова, США развивают проект «Золотой купол» для защиты Америки, который, по мнению Москвы, создает еще большую угрозу стратегической стабильности.

Дипломат подчеркнул, что в этих условиях появление новых российских систем вооружений – это компенсирующая мера, направленная на нейтрализацию несоответствующих договору действий США и на сохранение стратегического баланса между странами. Конференция по разоружению проходит в Женеве с 19 января по 27 марта.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия готова к любому развитию событий после истечения срока действия ДСНВ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и свободны в дальнейшем выборе шагов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поручить специалистам подготовить новую и улучшенную версию ДСНВ длительного действия.

Американист Дудаков сказал газете ВЗГЛЯД, что США нежеланием продлить ДСНВ сами себе выстрелили в ногу. Он подчеркнул, что у США «даже близко нет аналогов российских носителей вроде «Буревестника», «Посейдона», «Сармата». Более того, у американцев до сих пор нет и гиперзвукового оружия и неизвестно, когда оно появится.