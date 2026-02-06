В соцсетях появились кадры, на которых военнослужащие 116-й механизированной бригады ВСУ заявили о своем отходе с позиций в Харьковской области. Об этом сообщили «Аргументы и факты».

По данным газеты, на записи украинские солдаты заявили, что не хотят погибнуть на постоянно обстреливаемом участке в Харьковской области, «пока в Киеве отказываются от заключения мирных соглашений».

Ранее военкор Тимофей Ермаков заявил, что ВСУ начали покидать позиции в селе Александровка под Красным Лиманом. По его данным, украинские подразделения отходят в лесной массив. Ермаков подчеркнул, что ВС РФ установили устойчивый контроль над центральной частью Александровки.

До этого сообщалось, что российская самоходная гаубица «Мста-С» уничтожила четыре замаскированных пункта управления дронами ВСУ в Купянском районе Харьковской области.