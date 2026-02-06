В Госдепе США заявили о якобы проведенных тайно Китаем ядерных испытаниях

У Вашингтона есть данные о том, что Китай проводил ядерные испытания в нарушение моратория и пытался это скрыть, заявил замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

«Могу сообщить, что правительству США известно о проведении Китаем ядерных взрывных испытаний, включая подготовку к тестам с заданной мощностью сотни тонн», — цитирует его на конференции по разоружению в Женеве РИА Новости.

По словам Динанно, Пекин якобы применял метод, снижающий эффективность сейсмического мониторинга и позволяющий скрывать подобную деятельность.

По данным США, одно из таких испытаний было проведено 22 июня 2020 года.

Динанно ранее заявил, что американский президент Дональд Трамп намерен добиваться заключения нового соглашения в сфере стратегической стабильности на замену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), включающего Китай.

Действие ДСНВ прекратилось 5 февраля.

Трамп подчёркивал, что Соединённым Штатам и России нужно не продлевать ДСНВ, а выработать новое соглашение.