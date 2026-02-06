Российские подразделения приближаются к одному из главных украинских плацдармов, взятие которого сломит оборону противника и позволит выйти на оперативный простор. Как сообщает «Царьград», Киев тем временем заявляет о новом ультиматуме РФ, а на Западе подтвердили, что армии НАТО уже на Украине.

Важный плацдарм

В Сети появились кадры объективного контроля из села Староукраинка — подразделения ВС РФ закрепились на новых участках, прорвав оборону противника. Как отмечает блогер Юрий Подоляка, фронт противника за рекой Ганчур прорван сразу на двух критически важных участках, что будет иметь далекоидущие последствия.

Севернее ВС РФ постараются занять Рождественское, а если фронт здесь посыпется, то возможен и быстрый выход к Любицкому. Для Орехова это будет приговор.

«В общем, многообещающе начали февраль бойцы группировки "Восток". "Дальневосточный экспресс" продолжает катком катиться по позициям противника и освобождает Запорожскую область», — заявил Подоляка.

«Донбасский партизан» отмечал, что фокус внимания российской армии сейчас смещается в сторону Зализничного. Давление на данном направлении ведется не только с юга и востока, но и с северного фланга. Это создает для противника угрозу растяжения обороны и осложняет удержание опорных линий.

Приближение к агломерации

На восточно-славянском направлении продолжается наступление в направлении Николаевки. Военкор Юрий Котенок заявил, что ВС РФ атакуют последний опорный пункт на склонах над Кривой Лукой и на юг, в направлении господствующей высоты и балки Стецкова. В этом же направлении атакуют подразделения севернее Резниковки. За последнюю идут ожесточенные бои, как и за районы лесов Большого Волчьего и Сорочьего.

Продолжаются бои в Гришино и на севере от Покровска. На добропольском направлении продолжаются бои за шахту западнее Родинского. Из Новопавловки ВС России продвинулись в Павловку, где ведут бои. В районе Торецкого российские войска расширяют зону контроля. На константиновском направлении — продвижение в Ильиновке и освобождение Степановки.

На краснолиманском направлении идут бои за Александровку, расширяется зона контроля в лесном массиве в сторону дороги Сосновое — Александровка. Идут бои в районе Дробышево и в самом Красном Лимане.

Армии НАТО уже на Украине

Отставной американский офицер Станислав Крапивник в эфире видеоблога Dialogue Works, войска стран НАТО давно присутствуют на территории Украины. Численность военнослужащих около нескольких десятков тысяч, однако подсчитать можно лишь убитых.

«Кстати, те "Хаймарсы", которые взрываются, — за их штурвалами сидят американцы. Взрываются "Патриоты". Знаете, в полном составе батарея "Патриот" — это 94 человека. Это механики, операторы, командиры и все остальные. 94 человека — и это не украинцы. Они не успели подготовить столько расчётов для "Патриотов"», — заявил он.

5 февраля госсекретарь США Марко Рубио, комментируя прогресс в переговорном процессе в ОАЭ, заявил, что число спорных вопросов при обсуждении мирного урегулирования на Украине заметно сократилось. Причем всего до двух: территориального и о гарантиях безопасности.

«Если сравнить перечень нерешенных вопросов, стоящих в это же время в прошлом году, и перечень вопросов, которые остаются нерешёнными сейчас, с точки зрения достижения мирного соглашения между Украиной и Россией, то этот список существенно сократился», — заявил он.

При этом, по данным СМИ, на переговорах в ОАЭ Россия озвучила новый ультиматум — она потребовала не только вывода войск ВСУ из Донбасса, но и признания его российским «всеми странами, которые ведут переговоры».

Вопрос гарантий безопасности для Владимира Зеленского, как и для европейских политиков, означает прибытие армий стран НАТО на Украину сразу после того, как мирное соглашение будет подписано. Фактически, это интервенция. Такие действия неприемлемы для России и нивелируют весь переговорный процесс. Это обрекает Киев на продолжение боевых действий — в условиях кадрового дефицита, дезертирства и продолжения насильственной мобилизации мужчин.