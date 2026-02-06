В центре Одессы взорвался автомобиль

В центре Одессы рядом с жилым домом взорвался автомобиль военного. Об этом сообщило в Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

В результате происшествия не выжил 21-летний сержант-кинолог погранслужбы Руслан Каламбердиев, ему оторвало ногу.

«Взорванный в Одессе автомобиль принадлежал военному...», — говорится в публикации.

Инцидент случился на улице Академика Королева утром 6 февраля. На месте происшествия работают спецслужбы. Другие подробности пока не известны.

3 февраля стало известно, что автомобиль территориального центра комплектования протаранил машину с гражданскими лицами в Черкасской области, после чего водителя мобилизовали.

2 февраля журналисты РИА Новости со ссылкой на украинские Telegram-каналы писали, что сотрудники ТЦК в Киеве насильно вытащили водителя из машины Tesla и увезли в неизвестном направлении. Все произошло еще 30 декабря 2025 года.