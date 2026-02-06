На Западе раскрыли желание Каллас по ядерному оружию

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что хочет начать обсуждение собственного ядерного сдерживания Европы, пишет Helsingin Sanomat.

Глава евродипломатии заявила изданию, что нужно начать обсуждение собственного ядерного сдерживания Европы, поделились подробностями авторы публикации.

По информации издания, Каллас назвала ядерное оружие единственным реальным средством сдерживания, однако указала на опасность его распространения.