Российские дроны пробьют «мангалы» ударным ядром

Операторы российских FPV-дронов получили штатные боеприпасы «Капля», которые позволяют эффективно поражать технику с антидроновыми козырьками. Новые серийные изделия показал военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько в своем Telegram-канале.

«Капля» несет кумулятивную боевую часть типа ударное ядро. Компактная металлическая форма, которая образуется от сжатия металлической облицовки заряда продуктами детонации, способна пробить защитные «мангалы» и броню техники. Помимо этого, после детонации «Капли» образуются осколки, нейтрализующие живую силу противника.

Также Вооруженным силам поставляют осколочные боеприпасы весом 1,7 килограмма, которые можно сбрасывать с квадрокоптеров-бомбардировщиков или использовать в составе дронов-камикадзе. Еще одной новинкой стали термобарические боеприпасы весом около четырех килограммов.

В сентябре источники «Известий» сообщили, что российская промышленность начала массовый выпуск линейки штатных боеприпасов для тактических беспилотников.