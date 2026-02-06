Украина поменяла отношение к участвующим в СВО солдатам из КНДР

На Украине поменяли отношение к участвующим в СВО солдатам из КНДР, пишет телеграм-канал «Военный осведомитель».

По данным издания, военные из Северной Кореи более не рассматриваются Украиной как незначительная угроза — в тоне официальных украинских средств массовой информации вместо насмешек появились сообщения о бойцах Корейской Народно-Демократической Республики как о серьезном противнике.

Сообщения официальных источников на Украине постепенно отошли от былого высокомерного и насмешливого тона формулировок про северокорейский контингент, сменив его на "уважаемую опасность", поделились подробностями авторы публикации.