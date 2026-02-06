Военнослужащие Северной группировки войск за прошедшие сутки установили контроль над населенным пунктом Поповка в Сумской области.

© Минобороны РФ

Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщили в Минобороны России.

— 5 февраля взят под контроль населенный пункт Поповка Сумской области, — говорится в Telegram-канале ведомства.

4 февраля бойцы Вооруженных сил России освободили Староукраинку в Запорожской области и Степановку в Донецкой Народной Республике.

2 февраля военнослужащие ВС РФ нанесли удар при помощи комплекса «Искандер-М» по пусковым установкам зенитного ракетного комплекса С-300 и реактивной системе залпового огня HIMARS ВСУ.

23 января российские военные также взяли под контроль Симиновку в Харьковской области. Успех был достигнут подразделением группировки войск «Север».

13 января ВС РФ в ответ на атаки по гражданским объектам на территории России в ночное время нанесли массированный удар. Высокоточное оружие наземного базирования и беспилотники были применены по объектам энергетической инфраструктуры.

Кроме того, российская армия нанесла массированный удар, в том числе ракетами «Орешник», по критическим объектам Украины в ответ на атаку Киева по резиденции президента России Владимира Путина.